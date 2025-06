67-Jährige stürzte bei Wanderung in den Tod

Frau stürzte 200 Meter in Abgrund

Das Ehepaar wollte den sonnigen Mittwoch nützen, um einen Ausflug in den Bergen zu unternehmen. Startpunkt war das Materle zum Zellingkopf in der Gemeinde Rangersdorf, weiter wollten sie über einen markierten Wandersteig in Richtung Hochnase marschieren, um dann wieder zurückzuwandern – doch dazu kam es nicht: