Udo Jürgens‘ 90er und was uns Otto Retzer verriet

Wenn Sie am 23. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 die Signation zum Auftakt der Sendung „Udo Jürgens Forever“ hören, dann wissen Sie schon jetzt, und das darf man an dieser Stelle bereits verraten, dass dies großes Kino werden dürfte. Denn für die Aufzeichnung, die Ende November stattfand, versammelte sich in München ein wahres Star-Ensemble rund um Jenny und John, die Kinder des Show-Giganten (er starb am 21. Dezember 2014), der heuer 90 Jahre alt geworden wäre.