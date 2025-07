Auto hebt ab und bleibt in Scheune stecken

Ein ungewöhnlicher Unfall in einer Wohngegend in Bohmte (Niedersachsen) beschäftigte am Samstagabend Polizei und Rettungssanitäter. Ein Auto kam von der Straße ab, durchfuhr mehrere Gärten und erfasste schließlich ein siebenjähriges Kind. Anschließend hob das Fahrzeug ab und prallte gegen die Außenwand einer Scheune, wo es schließlich steckenblieb.