Tausende Israelis fordern Freilassung der Geiseln

„Vor sechs Wochen sah ich die Sonne wieder nach 471 Tagen in den Tunneln der Hamas und ich nahm einen ersten Atemzug, der nicht nur aus Angst bestand“, erzählte die Ex-Geisel Doron Steinbrecher als Rednerin auf der zentralen Kundgebung in Tel Aviv der Zeitung „Times of Israel“ zufolge.