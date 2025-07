Massenkarambolage auf A10: Vier Autos beschädigt

Passiert ist der Unfall am Freitagnachmittag: Die 19 Jahre alte Lenkerin aus dem Kärntner Bezirk Spittal an der Drau war gerade von Lendorf kommend in Fahrtrichtung Seeboden am Millstätter See unterwegs, als es krachte. Aus noch unbekannter Ursache fuhr sie auf eine vor ihr stehende Fahrzeugkolonne auf.