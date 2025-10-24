Anmeldung für die städtischen Kindergärten startet

Anmeldung in einem privaten Kindergarten

Vor der Anmeldung für einen elementaren Bildungsplatz in einem privaten Kindergarten benötigt jedes Kind eine Kundennummer im Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder. Diese kann ebenfalls online unter www.kindergaerten.wien.at beantragt werden.

Mit der Anmeldung für einen Platz in einem städtischen Kindergarten erhält das Kind automatisch die benötigte Kundennummer, heißt es in einer Aussendung der Stadt Wien.