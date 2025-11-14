Lady Frederick Windsor packt über die Royals aus

Drama hinter Glitzerfassade

Sophie spricht in dem Interview auch auf über den äußerst tragischen Tod ihres Schwagers Thomas Kingston, dem Ehemann Lady Gabriella Kingston. Er beging am 25. Februar 2024 Selbstmord, ausgelöst durch Nebenwirkungen durch Antidepressiva, die ihm kurz davor verschrieben worden waren. In Großbritannien löste dies eine Debatte darüber aus, ob die mit solchen Medikamenten verbundenen Suizidrisiken ausreichend kommuniziert würden.