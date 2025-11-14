Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Die Hölle“

Lady Frederick Windsor packt über die Royals aus

Royals
14.11.2025 13:00
Lady Frederick Windsor (links) und der britische Prinz Harry, Herzog von Sussex, der dem ...
Lady Frederick Windsor (links) und der britische Prinz Harry, Herzog von Sussex, der dem Königshaus entflohen ist und mit seiner Familie in den USA lebt.(Bild: APA/AFP/POOL/Steve Parsons)

Lady Frederick Windsor packt in einem selten offenen Interview über das Leben der britischen Royals aus – und nennt deren Alltag „totale Hölle“.

0 Kommentare

Sophie Winkleman (45), Schauspielerin und seit 2009 mit Lord Frederick Windsor, dem Sohn von Prinz Michael of Kent, verheiratet, spricht im Times-Interview Klartext über das, was hinter Palastmauern wirklich abgeht.

Nie endender Albtraum
„Dieses Maß an ungebetener Berühmtheit ist eine Form von Folter“, so Winkleman. Für die Royals sei die permanente Öffentlichkeit ein nie endender Albtraum – vom ersten Atemzug an.

Sie beschreibt ein Leben im grellen Scheinwerferlicht: ständige Lügen in den Medien, nie zu wissen, wem man trauen kann, und ein öffentlicher Druck, der niemandem guttue. Ihr Urteil ist knallhart: Ein solches Dasein sei „brutal“ und „nicht annähernd gesund“.

Dabei kennt die „Peep Show“- und „Two and a Half Men“-Darstellerin das royale Umfeld mittlerweile bestens. Mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Töchtern Maud (12) und Isabella (9) steht sie regelmäßig mit den Windsors bei offiziellen Terminen – etwa bei Prinzessin Kates Weihnachtskonzert oder den königlichen Pferderennen in Ascot – vor den Kameras.

Der britische König Charles III. (rechts) und Lady Frederick Windsor (links) 2023 in Ascot
Der britische König Charles III. (rechts) und Lady Frederick Windsor (links) 2023 in Ascot(Bild: APA/AFP/HENRY NICHOLLS)

Drama hinter Glitzerfassade
Sophie spricht in dem Interview auch auf über den äußerst tragischen Tod ihres Schwagers Thomas Kingston, dem Ehemann Lady Gabriella Kingston. Er beging am 25. Februar 2024 Selbstmord, ausgelöst durch Nebenwirkungen durch Antidepressiva, die ihm kurz davor verschrieben worden waren. In Großbritannien löste dies eine Debatte darüber aus, ob die mit solchen Medikamenten verbundenen Suizidrisiken ausreichend kommuniziert würden.

Lesen Sie auch:
Haare zum Heulen! Bei ihrer royalen Traumhochzeit 2009 strahlte Lady Frederick Windsor (Sophie ...
Royales Haar-Drama
Lady Windsor: „Meine Hochzeitsfrisur war ekelhaft“
10.06.2025

Ein Interview, das hinter die royale Glitzerfassade blickt – und zeigt, wie hart das Leben im Rampenlicht wirklich sein kann.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Royals
„Die Hölle“
Lady Frederick Windsor packt über die Royals aus
Ein aufwühlendes Jahr
Britischer König Charles feiert den 77. Geburtstag
„Geschmackvoll dezent“
Prinz William gewährt Einblick in die Forest Lodge
Was steckt dahinter?
Kardashians mussten Bilder von Sussexes löschen!
Society-Comeback
Eugenie: Dinner mit Ernst Augusts Schwiegertochter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf