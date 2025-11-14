Lady Frederick Windsor packt über die Royals aus

Lady Frederick Windsor packt in einem selten offenen Interview über das Leben der britischen Royals aus – und nennt deren Alltag „totale Hölle“.
Sophie Winkleman (45), Schauspielerin und seit 2009 mit Lord Frederick Windsor, dem Sohn von Prinz Michael of Kent, verheiratet, spricht im Times-Interview Klartext über das, was hinter Palastmauern wirklich abgeht.
Nie endender Albtraum
„Dieses Maß an ungebetener Berühmtheit ist eine Form von Folter“, so Winkleman. Für die Royals sei die permanente Öffentlichkeit ein nie endender Albtraum – vom ersten Atemzug an.
Sie beschreibt ein Leben im grellen Scheinwerferlicht: ständige Lügen in den Medien, nie zu wissen, wem man trauen kann, und ein öffentlicher Druck, der niemandem guttue. Ihr Urteil ist knallhart: Ein solches Dasein sei „brutal“ und „nicht annähernd gesund“.
Dabei kennt die „Peep Show“- und „Two and a Half Men“-Darstellerin das royale Umfeld mittlerweile bestens. Mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Töchtern Maud (12) und Isabella (9) steht sie regelmäßig mit den Windsors bei offiziellen Terminen – etwa bei Prinzessin Kates Weihnachtskonzert oder den königlichen Pferderennen in Ascot – vor den Kameras.
Drama hinter Glitzerfassade
Sophie spricht in dem Interview auch auf über den äußerst tragischen Tod ihres Schwagers Thomas Kingston, dem Ehemann Lady Gabriella Kingston. Er beging am 25. Februar 2024 Selbstmord, ausgelöst durch Nebenwirkungen durch Antidepressiva, die ihm kurz davor verschrieben worden waren. In Großbritannien löste dies eine Debatte darüber aus, ob die mit solchen Medikamenten verbundenen Suizidrisiken ausreichend kommuniziert würden.
Ein Interview, das hinter die royale Glitzerfassade blickt – und zeigt, wie hart das Leben im Rampenlicht wirklich sein kann.
