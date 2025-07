Der fulminante Nahkampf verbogener Seelen

Erstklassige Schauspieler können damit in den Händen eines fähigen Regisseurs über sich hinauswachsen, und der Aufführung in Reichenau fehlt diesbezüglich nichts. Was Maria Köstlinger, Lilith Häßle, Juergen Maurer und Tim Werths unter der Anleitung des Kollegen Philipp Hauß zeigen, ist ein Virtuosenstück von Rang, dessen Ausnahmequalität auf Präzision und Selbstentäußerung beruht.