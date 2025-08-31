„Mayday, Mayday“: Flugplatz steht kurz vor dem Aus

Forschung und Polizei heben ab

„Alleine können wir das nicht stemmen. Seit einem Jahr versuchen wir, das Land um Hilfe zu bitten. Zumal es ja nicht nur um uns Hobbysportler geht. Der Flugplatz wird sowohl vom Joanneum Research, als auch der Universität Klagenfurt für die Drohnenforschung genutzt. Die Polizei absolviert bei uns ihre Aus- bzw. Fortbildungen von Drohnenpiloten. Auch zur Luftsicherung bei Stadionveranstaltungen heben sie mit den Drohnen von unserem Flugplatz ab. Und alle sind bereit, für das Weiterbestehen des Flugplatzes tiefer in die Tasche zu greifen. Nur das Land Kärnten ignoriert all unsere Anfragen“