Mattle: „Die Einsatzkräfte leisten Großartiges“

„Die Einsatzkräfte, die in den vergangenen Stunden mit großem Engagement, Mut und hoher Professionalität gegen die Flammen im Einsatz stehen, leisten Großartiges. Vielen Dank für euren Einsatz“, so LH Anton Mattle (ÖVP) am Sonntagvormittag. Der Dank richtet sich an die mehr als 500 Einsatzkräfte, die seit Samstagnachmittag in Osttirol im Einsatz waren und sind.