Das waren die letzten Worte eines Doppelmörders

Erstmals seit 15 Jahren ist ein Häftling in den USA von einem Erschießungskommando hingerichtet worden. Der 67 Jahre alte Doppelmörder Brad Sigmon aus dem Bundesstaat South Carolina wurde am Freitag von drei Freiwilligen aus wenigen Metern Entfernung erschossen. Nur wenige Stunden zuvor hatte das Oberste Gericht der USA ein Gesuch seiner Anwälte abgelehnt, die Hinrichtung noch zu stoppen. Vor seiner Hinrichtung appellierte er an die Menschen in den USA, sich von dieser „Auge um Auge“-Justiz zu verabschieden.