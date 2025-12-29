Mit diesen Tricks bleibt die Knallerei erträglich

Rückzugsort gibt den Tieren Sicherheit

Hilfreich ist außerdem ein vorbereiteter Rückzugsort. Ein ruhiges Zimmer, idealerweise mit geschlossenen Rollläden, eine Kuschelnische oder ein Körbchen mit Decken. „Diese vertrauten Plätze geben Sicherheit und können für das Tier der wichtigste Ankerpunkt der Nacht sein“, betont Ziegler. Wer schon vor Silvester aktiv werden möchte, kann mit Geräuschdesensibilisierung arbeiten. „Das wirkt nicht über Nacht, ist aber langfristig sehr hilfreich“, so Ziegler.