Clan-Prozess in Wien: Opfer von Mordplan ungerührt

Angeklagter fungierte als „Observator“

Er sitzt vor den Geschworenen und schweigt eisern zu den schwerwiegenden Vorwürfen – wie es in solchen Prozessen üblich ist. Das 29-jährige Mitglied des Skaljari-Clans soll die zwei Zielpersonen beobachtet und den Zeitpunkt für den Anschlag durch zwei kolumbianische Auftragskiller ausgewählt haben. „Der Angeklagte reiste alleine aus diesem Grund aus Montenegro an“, so der Staatsanwalt. Die Opfer würden nur noch leben, weil es Kommunikationsprobleme zwischen den zwei Köpfen der Operation Risto M. und David B., den Kolumbianern und ihrem Übersetzer in Ecuador gab – der Schütze kam zu spät zum Tatort in der Koppstraße in Wien-Ottakring.