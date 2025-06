An allen Fronten wird um das Krankenhaus gekämpft

Ein wahres Lauffeuer wütet derzeit im Waldviertler Bezirk Gmünd. Denn für den Erhalt ihres Krankenhauses ziehen die Menschen alle Register: Sei es am Fußballplatz, am Bauernmarkt in der Stadt, in den Geschäften, bei Festen oder anderen Veranstaltungen, privat oder öffentlich: Überall werden T-Shirts, Kapperl und Transparente angezogen oder aufgelegt, die ihre wesentlichste Forderung bekunden. Führende Köpfe der Bürgerinitiative wie Kurt Karasek oder Tamara Schönsgibl sprechen indes von mehr als 29.000 Unterschriften, die für den Spitalserhalt gesammelt wurden.