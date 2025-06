In 33 Minuten von Graz zum Baden im Klopeiner See

Die Fahrten in der Früh starten um 5.08 Uhr in Villach und um 6.15 Uhr in Wien, am Abend fährt der letzte Zug in Villach um 18.08 Uhr weg, in Wien um 18.15 Uhr. „Von Graz ist man dann in 33 Minuten in Kühnsdorf“, erklärt Posch weiter.