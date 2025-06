Österreicher sind mit Wohnsituation sehr zufrieden

Die Mietkosten werden durch den sozialen Wohnbau gedrückt. In einer Gemeindewohnung werden durchschnittlich inklusive Betriebskosten 8 Euro pro Quadratmeter fällig, in einer Genossenschaftswohnung 8,50 Euro, in einer anderen Hauptmiete aber 11,60 Euro. Neuvermietungen liegen deutlich über den Durchschnittsmieten. Mieterinnen und Mieter zahlen in Salzburg am meisten (11,90 Euro). Tirol und Vorarlberg folgen knapp dahinter (11,50 bzw. 11,30 Euro). Am günstigsten mietet es sich in Kärnten (7,70 Euro) und dem Burgenland (7,40 Euro).