„Die Seherin“: Von der Schönheit des Grauens

Auf der Bühne regiert die bedeutende Schweizer Schauspielerin Ursina Lardi in der Rolle einer Kriegsfotografin. Sie ist auch Ko-Autorin des ebenso nachdrücklichen wie poetischen Textes, den Rau aus mehreren Lebensgeschichten gefertigt hat. Einer vergleichbaren Gestalt, der Kriegsberichterstatterin Schalek, hat Karl Kraus in den „Letzten Tagen der Menschheit“ monströse Züge verliehen. Ursina Lardi hingegen entwirft eine zuinnerst zwiespältige Persönlichkeit: Auch diese Frau begeilt sich als Profiteurin des Grauens an dessen Schönheit, bis sie als Opfer einer Massenvergewaltigung die Perspektive wechseln muss.