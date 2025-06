Carnight: Holt sich Kärnten so GTI-Gäste zurück?

„Wir haben viel Zeit und Geld investiert, hatten viel Zweifel und es gab ein großes Risiko“, zieht Veranstalter Andreas Füllborn im Gespräch mit der „Krone“ Bilanz. In der vergangenen Woche fanden verteilt in Kärnten sechs Events für die Tuning- und Motor-Szene statt, die über 20.000 Besucher nach Kärnten lockten. Ob Tuning-Messe in Klagenfurt, Partyboot am Wörthersee oder eine Opel-Weltpremiere auf der Simon Höhe – die „XS Carnight“-Veranstaltungsreihe wurde gestürmt. Im ganzen Land waren die Auto-Liebhaber jedenfalls spürbar.