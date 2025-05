Braunbär läuft über Straße: Von Wagen erfasst!

Weiterer Vorfall mit Bär in Slowenien

Auch in Slowenien sorgte ein Bärenvorfall am Dienstag für Schlagzeilen: Dort wurde eine Frau bei einem Angriff lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Abend an einem Waldrand in der Gemeinde Škofljica, rund zehn Kilometer südöstlich der Hauptstadt Ljubljana. Nach Angaben slowenischer Medien zog sich das Tier nach der Attacke in den Wald zurück. Die Frau wurde ins Universitätsklinikum Ljubljana gebracht, wo sie laut Medienberichten um ihr Leben kämpft.