Wird Bayern ausgerechnet bei Liverpool fündig?

In der abgelaufenen Saison hat der 1,93 Meter große Niederländer für die „Reds“ immerhin in 49 Pflichtspielen 18 Tore erzielt und sieben Assists beigesteuert. Allerdings hat man in München auch noch Alternativen auf dem Zettel. Dabei werden vor allem Rafael Leao (AC Milan) und Kaoru Mitoma (Brighton) hoch gehandelt.