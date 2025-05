ÖVP kürt Stefan Rath zum Landesgeschäftsführer

Er war begann seine politische Laufbahn bei der JVP, war später im Oberwarter Gemeinderat und zuletzt im Bundeskanzleramt tätig. Er lebt mit seiner Familie in Eisenstadt. „Seine Aufgabe ist es, den Landesparteitag zu organisieren und dann – die wichtigste Aufgabe – die Gemeinderatswahl 2027“, meinte der geschäftsführende Landesparteichef Christoph Zarits. Der Parteitag soll am 10. Oktober in Eisenstadt stattfinden. Zarits wird dort von den Mitgliedern zum Obmann gewählt und ein „Zukunftsplan“ beschlossen.