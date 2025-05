Stirb schön und leise im Kosmos Theater

Ihre erste Leiche hat sie mit elf gespielt. Seither ist Anna Rot bereits neunmal den filmischen Tod gestorben. Was der Schauspielerin dabei aufgefallen ist: Die weibliche Leiche muss vor allem schön sein. Die Szenen ähneln einander dabei auffällig, erzählt Anna Rot im Interview: „Der weibliche Körper wird auch tot noch zelebriert. Ein nacktes Bein, das Gesicht zur Seite gedreht, unversehrt, das Haar fließt weich über den blutigen Boden.“ Das Problem dabei: „Diese ,schönen Leichen‘ verharmlosen die Gewalt an Frauen, das ist erschütternd, wenn man an die konstant hohen Zahl an Femiziden denkt.“