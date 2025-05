Finalistin im Speaker Slam: Auf nach New York!

Weil ich es mir wert bin

Die Botschaft der Kärntnerin: „Es halten uns nur die Grenzen, die wir uns selbst setzen.“ Die selbst auferlegten Grenzen zu hinterfragen und zu überwinden, sei ein wichtiger Schritt zu einem erfüllten Leben. Was ist ein erfülltes Leben? „So leben, dass man sich wohlfühlt, ohne faule Kompromisse; so leben, dass man wachsen kann; nicht in der Opferrolle sein. Oft ist es fehlende Wertschätzung, die Menschen vor die Hunde gehen lässt. Wer immer das Spiel der anderen mitspielt, obwohl er es nicht will, bekommt Selbstzweifel“, weiß Ischep. „Das Umfeld wirkt auf die Stimmung. Lästern Kollegen über jemanden, spürt man die negative Stimmung. So oft es geht sollte man sich also mit Leuten umgeben, die einem guttun, machen, was einem guttut – Freunde treffen, Sport treiben, in die Natur gehen und es sich selbst wert sein, sich die Zeit dafür zu nehmen!“ Denn sonst meldet sich der Körper mit Schlafproblemen, Tinnitus oder einer Sucht.