Der Rhythmus, wo auch der Bildungsminister mitmuss

„Wie viele Christophs habt ihr in der Klasse? Keine? Nicht mehr so geläufig der Name, bei mir waren es noch fünf“, scherzte der Minister mit dem Schülerchor der Klasse 1d am Akademischen Gymnasium in Innsbruck. Seine Matura (2009) liegt bei ihm ja noch nicht allzu lange zurück. Als dann der Chor zu singen anhob, konnte auch der Minister kaum noch stillhalten. Der Tirol-Tag führte ihn ebenfalls in die Bildungsdirektion, wo ihm Direktor Paul Gappmaier das Tiroler Interventionsmodell vorstellte (die „Krone“ berichtete darüber).