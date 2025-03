Windkraft? Kampf gegen „weiße Riesen“ geht weiter

Seit gut eineinhalb Jahren weht im Osttiroler Pustertal und in den Seitentälern ein rauer Wind. Seit Bekanntwerden der Pläne einer Windkraft-Anlage auf der Compedal Hochalm in Assling auf rund 2200 Metern Seehöhe – die „Krone“ berichtete – gibt es einen Kampf gegen „weiße Riesen“. Eine Bürgerinitiative brachte sich ein. Zuletzt nahm die Volksabstimmung in Kärnten, mit dem Ergebnis, gegen den Bau weiterer Windräder, vermeintlich den Wind aus den Rädern. Vermeintlich, denn wenige Tage nach der Abstimmung wurden Pläne für Projekte in Osttirol (Golzentipp) und im Wipptal publik.