Rekordtitel für Vojta! Medaille selbst mitgebracht

Fix ist hingegen der Valencia-Start von Andreas Vojta. Nach seinen Siegen bei den Meisterschaften im 10-km-Straßenlauf in Tattendorf und jetzt in Salzburg befindet er sich auf dem besten Weg in seiner Vorbereitung. „Ich bin mit meiner Zeit und dem Rennen sehr zufrieden“, meinte der 35-Jährige. Er hatte, wie angekündigt, von Anfang an für ein flottes Tempo in Salzburg gesorgt.