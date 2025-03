„Am Arbeitsmarkt muss Diversität endlich ankommen“

Dörfel berichtete vom großen Interesse am neu eingeführten Inklusionszuschuss. 40 Firmen wären bereit, Mitarbeiter über diesen Weg aufzunehmen. Acht Beschäftigte erhielten so bereits einen Job am ersten Arbeitsmarkt: „33 weitere sind am Sprung dazu.“ Der organisatorische Aufwand sei groß, so der Politiker.