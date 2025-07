Hartberg erlebt den finalen Kampf um EM-Tickets

Hartberg ist Österreichs „Volleyball-Hauptstadt“. Und auch darum erlebt die Stadt in der Oststeiermark am 9. August ein echtes Highlight: Sowohl die Damen als auch die Herren kämpfen um die EM. Sportchef Roland Schwab rechnet sich gute Chancen aus. Für einige Spieler wird es ein besonderes Heimspiel in der Heimat.