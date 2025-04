Nach Obduktion: Todesursache des Ukrainers geklärt

Denn was wie ein Routineeinsatz bei einem Kellerbrand begann, entwickelte sich in der Nacht auf Dienstag zu einem echten Kriminalfall mit schockierenden Details. Gegen 23 Uhr schrillten in der Wiener Innenstadt die Alarmglocken: Aus einem Mehrparteienhaus in der Spiegelgasse – nur wenige Meter vom Stephansdom entfernt – quoll dichter Rauch.