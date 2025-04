13 Baufirmen sind unter einem Dach angesiedelt

Sie eröffnen am 9. Mai das erste „PVZ“ für Bauprojekte. In der CO.Werkstatt können Kunden auf einer Fläche von 180 Quadratmetern ihr Bauvorhaben in einem Guss planen und auf Schiene bringen. Unter einem Dach sind etwa ein Tischler, Gärtner, Installateur und ein Raumausstatter zu finden. Um weitere Firmenansiedlungen wird geworben, da eine breite Palette an Handwerkern wichtig sei. Immerhin müssten sich Bauherren bei einem komplexeren Neubau zum Teil an 25 verschiedene Professionisten wenden.