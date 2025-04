„Langsam fliegt Alonso schon die Zeit davon“

Vor drei Jahren ließ ihn Lance Stroll bei über 300 km/h in Miami Richtung Bande abheben. 2023 wurde Fernando Alonso dort im Aston Martin sensationell Dritter. Dafür krachten Stroll und der Spanier letztes Jahr als Teamkollegen im Sprint erneut zusammen. Alonso ist in der Partystadt im Urlauber-Paradies Florida immer für Überraschungen gut, vor dem Grand Prix am Wochenende sieht er aber richtig alt aus.