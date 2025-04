Verfallender Dom verwandelte sich zur Kunststätte

56 Künstler spiegeln „Hoffnung Leben“ wider

Am Aschermittwoch ist das Gotteshaus und die Galerie II mit Kunstwerken bestückt worden. „Hoffnung Leben“ – so der Titel der einzigartigen Schau. Die internationale Ausstellung wurde vom Lavanttaler Künstler Manfred Mörth organisiert: „56 Künstler – unter ihnen namhafte Meister wie Pichler, Kaplenik, Januš, Klammer, Schüssler, Borčić und viele mehr – präsentieren ihre Werke.“ Mörth bietet auch Führungen an. Beim Altar liebäugelt Mörths Erzengel Michael mit dem „Gelben Christus“ von Walter Melcher.