Real-Flucht! Ancelotti pfeift auf die Klub-WM

Berichte von formaler Einigung

Am Abend berichteten das spanische Sportblatt „Marca“ und Romano, dass es mittlerweile eine formale Einigung zwischen beiden Seiten geben soll. Es fehle demnach nur noch die Unterschrift. In den kommenden Stunden und Tagen sollen weitere Gespräche geführt werden, um die Einzelheiten der Trennung von Real zu klären. Mit dem brasilianischen Verband ist laut The Athletic in der kommenden Woche die finale Verhandlung und womöglich die Vertragsunterschrift geplant.