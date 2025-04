Ancelotti über Gerüchte: „Am Ende der Saison …“

Der Schmerz nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Arsenal ist beim Trainerfuchs noch deutlich zu spüren. „Natürlich sind wir alle, auch die Fans, verletzt, nachdem wir aus dem vielleicht wichtigsten Wettbewerb der letzten Jahre ausgeschieden sind - oder zumindest aus dem, in dem Madrid in den letzten Jahren am erfolgreichsten war“, so der Italiener im Vorfeld des La-Liga-Spiels gegen Athletic Bilbao am Sonntag (21 Uhr).