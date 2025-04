Sponsor zahlt neuen Trainer der Austria Klagenfurt

Peter Pacult ist bei Austria Klagenfurt Geschichte. WAC-Cheftrainer Didi Kühbauer verlangt von den Klub-Verantwortlichen ein Denkmal für „PP“. Neo-Sponsor Helmut Kaltenegger – der sich künftig noch mehr in die wirtschaftlichen Belange der Violetten einbringen wird – holt Carsten Jancker als neuen Coach. So lief der Deal, so lange läuft sein Kontrakt und so wird er bezahlt: