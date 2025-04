Klagenfurt feuert Pacult! Neuer Trainer schon fix

Die Verantwortlichen von Austria Klagenfurt haben angesichts der sportlichen Talfahrt in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga Trainer Peter Pacult mit sofortiger Wirkung freigestellt. Bereits am Montag werde Carsten Jancker das Training leiten, hieß es am Sonntag in einer Vereinsmitteilung. Einen Tag zuvor war die Austria nach einem 0:6-Debakel beim LASK auf den vorletzten Platz der Tabelle abgestürzt.