Grianzeig und Ståchln: Börse für Kakteenliebhaber

„Im 19. Jahrhundert haben Adelige in Orangerien und Palmenhäusern Orchideen und exotische Pflanzen gezogen. Das konnten sich Bürger und Bauern nicht leisten. Die haben ab 1900 die Kakteen entdeckt. Kakteen konnten ohne Orangerie auch zwischen den Doppelfenstern gut überwintern. Man konnte sie in Gärtnereien kaufen oder ansäen, sie wurden auch untereinander getauscht“, weiß Roland Bäck. „Auf Bauernhöfen war der Bauernkaktus üblich.“ Sein botanischer Name lautet Echinopsis; vom Griechischen echinos (Igel) und opsis (Aussehen).