Klauß-Aus bei Rapid ++ Alcaraz-Absage in Madrid

Rapid und Cheftrainer Robert Klauß gehen getrennte Wege, Carlos Alcaraz muss seine Teilnahme in Madrid verletzungsbedingt absagen und das österreichische Eishockey-Nationalteam trifft heute Abend auf Deutschland – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 24. April.