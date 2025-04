Beweis für blutiges Duell in England entdeckt

Ungewöhnliche Verletzungen an Skelett

Den entscheidenden Hinweis gaben nun Bissspuren an den Knochen eines mutmaßlichen Gladiators (wissenschaftlicher Namen 6DT19, Anm.), dessen Skelett in der nordenglischen Stadt York entdeckt und der dort vor etwa 1800 Jahren begraben wurde. Die Spuren stammen demnach von einer Großkatze, wie die Forscher in einem in der Fachzeitschrift „PLOS One“ erschienenen Artikel darlegen.