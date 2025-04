Prater-Drama: Opfer und Täter kannten einander

Ermittlungen dauern weiter an

Nach einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien klickten für einen 15-jährigen irakischen Staatsangehörigen die Handschellen. Auch eine zwölfjährige Rumänin steht unter Verdacht und soll in den kommenden Tagen von der Polizei einvernommen werden. Die Ermittlungen gegen eine weitere tatverdächtige Person laufen noch. Der 14- und der 15-Jährige wurden bereits in eine Justizanstalt eingeliefert.