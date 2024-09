Renaturierung könnte neue Kelag-Leitung „kappen“

In einem ersten Statement betont Kärnten Netz, dass bei der neuen Leitung Siedlungsräume und sensible Naturräume gemieden würden: „Die neue Trasse verläuft mit entsprechenden Abständen zu Siedlungsgebieten über Wiesen, Äcker und durch Waldgebiete. Wir organisieren in den betroffenen Gemeinden Sprechtage für die Bürger.“