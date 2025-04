NBA-Play-offs: Lakers gleichen gegen Minnesota aus

Nach dem enttäuschenden Auftakt ins Play-off der National Basketball Association (NBA) haben sich die Los Angeles Lakers vor den eigenen Fans etwas rehabilitiert. Die Lakers gewannen am Dienstag Spiel zwei der „best of seven“-Serie gegen die Minnesota Timberwolves 94:85 und stellten auf 1:1. Oklahoma City Thunder und die Indiana Pacers gingen mit 2:0 in Führung.