Millionen fehlen: Klagenfurt verkauft Grundstück

So soll etwa das Grundstück der ehemaligen Desinfektionsanstalt (Georg-Lora-Straße 26) verkauft werden. Nach Zustimmung des Gemeinderats am 29. April wird das Grundstück an eine private Gesellschaft veräußert. Das soll zur weiteren Konsolidierung der Finanzen dienen. Auch andere profitable Liegenschaften befinden sich noch im Eigentum der Stadt.