Taucher finden Leiche nach Haiangriff in Israel

Suche begann am Montag

Am Montagnachmittag war ein Notruf eingegangen, in dem ein Haiangriff auf einen Mann gemeldet wurde. Trotz stundenlanger Suche konnten Einsatzkräfte zunächst niemanden in der Küstengegend von Hadera, das rund 50 Kilometer nördlich von Tel Aviv liegt, finden. Seit in der Früh wurde die Suche dort fortgesetzt.