Felix Gall fährt auf zweiter Etappe auf Platz 7!

Letzte zwei Etappen in Galls Heimat Osttirol

Der Österreicher liegt in der Gesamtwertung auf Rang vier und geht mit 45 Sekunden Rückstand auf Storer in die dritte Etappe von Sterzing über 143,7 Kilometer nach Innichen. Die letzten zwei Etappen der Tour werden in Galls Heimat Osttirol gefahren.