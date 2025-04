Gall Zweiter zum Auftakt der Tour of the Alps

„Das Finale war dann ein bissl speziell!“

„Ich habe mich sehr gut gefühlt. Das Finale war dann ein bissl speziell, weil niemand wirklich die Kontrolle übernehmen wollte. Eine gute und wichtige Bestätigung, so in das Rennen zu starten“, bilanzierte Gall, der vor zwei Jahren Gesamt-Neunter bei der Tour of the Alps war.