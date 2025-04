Die eigene Tochter missbraucht: zwei Jahre Haft

Was muss in den Köpfen der Triebtäter vorgehen – es ist nicht zu begreifen, wie ein Vater sein eigenes Kind sexuell missbrauchen kann. Gleich zwei solcher Fälle, bei denen Väter sich an ihren Töchtern im Kleinkindalter vergingen, sind diese Woche Thema im Landesgericht. Der erste Fall wurde am Dienstag verhandelt: Ein 30-jähriger Österreicher hat laut Anklage von 2018 bis 2023 seine im Jahre 2015 geborene Tochter wöchentlich im Intimbereich berührt und gestreichelt. Die Taten passierten, als das Kind an den Wochenenden beim Papa übernachtete. Der Angeklagte leugnete zu Prozessbeginn Mitte April 2024 den Missbrauchsvorwurf und stellte die Glaubwürdigkeit des Kindes infrage.