Olympische Spiele 2028 womöglich ohne Simone Biles

„Ich habe in meinem Sport so viel erreicht. Damit ich zurückkomme, müsste ich voller Begeisterung sein“, sagte die 28-jährige US-Amerikanerin, die insgesamt sieben olympische Goldmedaillen gewonnen hat, der französischen Sporttageszeitung „L‘Equipe“. „2028 scheint so weit weg zu sein. Und mein Körper altert.“