OMV trägt Lieblingsprojekt von Kurz zu Grabe

Freilich braucht es auch für eFuels einen hohen Stromeinsatz. Schwarzer: „Deshalb werden die Anlagen in Ländern mit viel Wind und Sonne errichtet, in Südamerika, Afrika und Australien, in Küsten- und Wüstengebieten. Da gibt es so viele Potenziale, die derzeit brachliegen. Die ersten Projekte sind schon im Bau und könnten noch vor 2030 den Markt beliefern.“ Großer Vorteil: „Das schützt das Klima. Eine Tonne eFuel bedeutet eine Tonne weniger Erdöl! Man könnte damit locker die ganze Welt versorgen.“