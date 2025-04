„Miese“ schoss den Motorrad-Buddy doppelt ab

Gemeinsam sind Christian Prawda und Fabian Miesenböck mit Austria Klagenfurt 2015 von der Regionalliga die 2. Liga aufgestiegen – 55-mal liefen sie zusammen für Violett auf. Als Konkurrenten in der 1. Klasse C gab’s nun das Wiedersehen: Prawda als Trainer der KAC Juniors, Miesenböck in der Offensivabteilung von Maria Saal. DIE FOTOSTRECKE: